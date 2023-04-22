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Власти Петербурга выплатили пострадавшим в теракте на Университетской набережной 12,5 млн рублей

Происшествия
Власти Петербурга выплатили пострадавшим в теракте на Университетской набережной 12,5 млн рублей

Более 30 человек получили единовременную выплату из бюджета Санкт-Петербурга после теракта в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике.

Единовременную выплату получили 35 пострадавших. Из них 14 человек попали в больницу с тяжелыми травмами. Также у одного участника инцидента повреждения средней степени, и у оставшихся — легкой степени тяжести.

При тяжелых или средних травмах из бюджета города выплаты составляют 500 тысяч рублей, при легких — 250 тысяч рублей. Общая сумма выделенных средств составила 12,5 миллиона рублей.

Напомним, теракт произошел вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Мужчина погиб, еще более 40 человек получили ранения.
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