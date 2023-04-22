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Начальник управления ЦБ РФ Алексей Чирков призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

Экономика
Начальник управления ЦБ РФ Алексей Чирков призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

Начальник управления ЦБ РФ Алексей Чирков сообщил о планах синхронизации взысканий долгов физических лиц с несколькими кредиторами. Эту новость он привел на конференции коллекторских агентств (НАПКА).

Чирков заявил, что Центральный банк России предоставит рекомендации МФО — микрофинансовым организациям, банкам и коллекторам о согласовании взысканий долгов с физических лиц. Он также выразил заинтересованность в заключении межкредиторских соглашений трех сторон для единого подхода списаний с общих для них клиентов.

Россияне стали активно использовать для взыскания долгов нотариальную исполнительную надпись. Это помогает кредиторам сразу направлять документы судебным приставам.
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