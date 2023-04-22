Начальник управления ЦБ РФ Алексей Чирков призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

Чирков заявил, что Центральный банк России предоставит рекомендации МФО — микрофинансовым организациям, банкам и коллекторам о согласовании взысканий долгов с физических лиц. Он также выразил заинтересованность в заключении межкредиторских соглашений трех сторон для единого подхода списаний с общих для них клиентов.