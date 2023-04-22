Немецкие СМИ выразили обеспокоенность словами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о параде Победы в Берлине

Обозреватели иностранной газеты заявили, что ни одна фраза главы немецкого оборонного ведомства не говорила о намерении Берлина напасть на Москву. При этом высказывания заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева вызвали у жителей ФРГ чувство угрозы и опасение, говорится в статье.