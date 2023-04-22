Немецкие СМИ выразили обеспокоенность словами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о параде Победы в Берлине

Слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про парад Победы в Берлине вызвали обеспокоенность немецких СМИ. Несмотря на то, что это был ответ министру обороны ФРГ Борису Писториусу, по мнению Bild, российcкий чиновник «взбесился».
Обозреватели иностранной газеты заявили, что ни одна фраза главы немецкого оборонного ведомства не говорила о намерении Берлина напасть на Москву. При этом высказывания заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева вызвали у жителей ФРГ чувство угрозы и опасение, говорится в статье.
«Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — заявил чиновник в своих социальных сетях.
Напомним, что так Медведев прокомментировал слова главы Минобороны Германии Писториуса по поводу действий украинской армии на территории России. Политик назвал такие мероприятия «приемлемыми».
Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко «прошелся» по Лондону после введения санкций. По словам политика, вырождающаяся монархия Соединенного Королевства создает «весьма причудливых тварей».