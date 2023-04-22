Генштаб ВС РФ оценивает перспективы размещения баллистических ракет на западных рубежах страны

Машков уверен, что у России имеется потребность в увеличении тактического ракетного потенциала из-за развала Договора о РСМД. При этом, по его мнению, важно заранее нарастить ракетный арсенал ВС РФ на западных границах государства для быстрого решения любых проблем. В том числе это нужно сделать и в Калининграде, где российская земля – особенно уязвимая цель для Североатлантического альянса.