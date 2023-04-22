Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генштаб ВС РФ оценивает перспективы размещения баллистических ракет на западных рубежах страны

Политика
Генштаб ВС РФ оценивает перспективы размещения баллистических ракет на западных рубежах страны

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Григорий Машков заявил, что российские военные могут пересмотреть отказ от размещения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) средней и большей дальности на западных рубежах страны, сообщили корреспонденты деловой газеты «Взгляд».

По его мнению, уже сейчас необходимо понять, есть ли нужда начать подготовку к развертыванию на западе России МБР этого типа, которые при усугублении ситуации позволили бы более оперативно и эффективно отвечать на возникающие вызовы.

Машков уверен, что у России имеется потребность в увеличении тактического ракетного потенциала из-за развала Договора о РСМД. При этом, по его мнению, важно заранее нарастить ракетный арсенал ВС РФ на западных границах государства для быстрого решения любых проблем. В том числе это нужно сделать и в Калининграде, где российская земля – особенно уязвимая цель для Североатлантического альянса.

Дипломат подчеркнул, что прежняя формула глобальной стабильности, которая базировалась на биполярном ракетно-ядерном паритете сил, больше не работает – коллективный Запад укрепил позиции на других направлениях и значительно увеличил зоны своего мирового доминирования.

По окончании действия ДСНВ-3 в 2026 году может образоваться вакуум в области международного права, причем надолго. Поэтому России необходимо тщательно подготовится к этому сценарию развития ситуации.
россия дснв-3 мбр запад
Военкоры ФАН