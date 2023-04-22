InsideOver: образованный Россией «треугольник смерти» представляет угрозу Вашингтону

Россия образовала «треугольник смерти» в Индо-Тихоокеанском регионе, который представляет угрозу Вашингтону. Такую мысль высказал журналист Федерико Джулиани в материале для издания InsideOver.
По мнению автора, в указанном районе сформировался блок из трех стран: России, Китая и КНДР. Джулиани назвал его «треугольником смерти». Журналист считает, что в такой ситуации США теперь должны контролировать ситуацию как на Украине, так и в Восточной Азии. Он добавил, что Россия и КНР используют Индо-Тихоокеанский регион, чтобы усложнить жизнь Белому дому.
Джулиани также напомнил, что Вооруженные силы РФ приступили к проверке Тихоокеанского флота. Журналист отметил, что учения начали тогда, когда была сильная напряженность в отношениях с НАТО.
Тихоокеанский флот был приведен 14 апреля в высшую степень готовности к проверке. Учения с участием кораблей и подлодок заключалась в отработке маневров.