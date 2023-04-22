InsideOver: образованный Россией «треугольник смерти» представляет угрозу Вашингтону

По мнению автора, в указанном районе сформировался блок из трех стран: России, Китая и КНДР. Джулиани назвал его «треугольником смерти». Журналист считает, что в такой ситуации США теперь должны контролировать ситуацию как на Украине, так и в Восточной Азии. Он добавил, что Россия и КНР используют Индо-Тихоокеанский регион, чтобы усложнить жизнь Белому дому.