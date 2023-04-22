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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совращении подростка 55-летнего мужчину в Колпинском районе

Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совращении подростка 55-летнего мужчину в Колпинском районе

Безработный 55-летний мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера с 14-летним мальчиком в поселке Металлострой Колпинского района. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным собеседника, соответствующее заявление в полицию написал отец пострадавшего. По его словам, мужчина в течение нескольких дней в разных местах поселка Металлострой домогался до несовершеннолетнего. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия».

Ранее Невский районный суд избрал меру пресечения гражданину США Дональду Андерсону, подозреваемому в действиях развратного характера в отношении школьницы. Его арестовали на два месяца.
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