Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совращении подростка 55-летнего мужчину в Колпинском районе

По данным собеседника, соответствующее заявление в полицию написал отец пострадавшего. По его словам, мужчина в течение нескольких дней в разных местах поселка Металлострой домогался до несовершеннолетнего. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия».