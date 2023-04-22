Корабль «призрак» с телами 1060 пленных обнаружили рядом с Австралией

Японский корабль Montevideo Maru времен Второй мировой войны, на борту которого находились останки более 1000 пленных, обнаружили в водах рядом с Австралией. Об этом на своей страницей в соцсетях сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
По его словам, корабль стал местом захоронения 1060 пленных. Среди них только 850 человек были австралийскими военнослужащими. Известно, что Montevideo Maru было потоплено в 1942 году американской подводной лодкой.
Ранее петербургские строители нашли братскую могилу с боеприпасами на территории больницы. Находка была сделана во время работ по реконструкции.