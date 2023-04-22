Российские военнослужащие ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье

Согласно источнику, 15 марта украинские военные проводили разведку боем на участке, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа ВС РФ. В ходе боев ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк. Предположительно, он был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.