Общественники направили в СК обращение с просьбой проверить певицу Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма

Певица Лайма Вайкуле высказалась, что памятники советским солдатам необходимо сносить, потому что они не несут художественной ценности, сообщается на сайте общественного движения «Зов народа».
Исполнительница ранее откровенно заявила, что Россия «приватизировала» День Победы, никак не объяснив каким образом. Кроме того, Вайкуле поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, потому что никакой художественной ценности он не имеет.
Общественное движение «Зов народа» направило обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой запретить Вайкуле въезд в Россию. Организация выступила за то, что певицу необходимо проверить по статье о реабилитации нацизма, так как ее высказывания являются оскорбляющими историческую память участников Великой Отечественной войны.
Ранее продюсер Сергей Лавров сообщил о тяжелом финансовом состоянии певицы после ее побега из РФ.