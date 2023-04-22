Общественники направили в СК обращение с просьбой проверить певицу Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма

Общественное движение «Зов народа» направило обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой запретить Вайкуле въезд в Россию. Организация выступила за то, что певицу необходимо проверить по статье о реабилитации нацизма, так как ее высказывания являются оскорбляющими историческую память участников Великой Отечественной войны.