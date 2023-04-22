Угонщики японских и корейских иномарок общей стоимостью более 10 млн рублей предстанут перед судом в Петербурге

Угонщики корейских и японских авто предстанут перед судом в Петербурге. Группа из четырех человек похитила пять машин на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Начальник УИиОС ГУ МВД России Вячеслав Степченко.
Угонщики работала на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они использовали специальное оборудование для вскрытия замков и запуска двигателей без ключа. Краденые машины перевозили в арендованные гаражи, где меняли идентификационные номера и продавали их, включая вывоз за границу.
В результате оперативных действий были задержаны четыре человека. Сейчас они находятся под стражей. Дело в отношении злоумышленников завершено, вскоре они предстанут перед судом. Четыре машины вернулись владельцам, пятую обнаружили на территории ближнего зарубежья.
Ранее в Крыму полицейские осуществили задержание двух малолетних угонщиков. По словам очевидцев, они пытались украсть ВАЗ 2106 и ВАЗ 2101.