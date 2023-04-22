Угонщики японских и корейских иномарок общей стоимостью более 10 млн рублей предстанут перед судом в Петербурге

Угонщики работала на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они использовали специальное оборудование для вскрытия замков и запуска двигателей без ключа. Краденые машины перевозили в арендованные гаражи, где меняли идентификационные номера и продавали их, включая вывоз за границу.