Венесуэла за восемь лет потеряла 232 млрд долларов из-за санкций США

Больше всего на стране сказываются ограничения в сфере нефтяного экспорта и введенные в 2019 году Вашингтоном санкций в отношении госнефтегазовой компании PDVSA. Каждый год в связи с этими рестрикциями Венесуэла теряет около 29 миллиардов долларов. Это останавливает экономическое развитие страны и провоцирует человеческие жертвы, указала политик.