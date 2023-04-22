Венесуэла за восемь лет потеряла 232 млрд долларов из-за санкций США

Венесуэла с 2015 года потеряла 232 миллиардов долларов из-за санкций со стороны США. Нехватка средств приводит к остановке экономического развития и человеческим жертвам, сообщила в пятницу исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.
Больше всего на стране сказываются ограничения в сфере нефтяного экспорта и введенные в 2019 году Вашингтоном санкций в отношении госнефтегазовой компании PDVSA. Каждый год в связи с этими рестрикциями Венесуэла теряет около 29 миллиардов долларов. Это останавливает экономическое развитие страны и провоцирует человеческие жертвы, указала политик.
Родригес подчеркнула, что на текущий момент в мире насчитывается порядка 20 тысяч односторонних санкций, большинство из которых наложены США. Белый дом ограничивает деятельность на мировой арене более чем 35 стран, среди которых Куба и Никарагуа в Латинской Америке.
Накануне стало известно, что Венесуэла планирует присоединиться к лунной программе России и Китая. Международную лунную исследовательскую станцию (ILRS) намерены построить в начале следующего десятилетия.