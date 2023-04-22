Роспотребнадзор: охват вакцинации против кори в России превышает 95%

По данным пресс-центра федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), более 95% людей в России вакцинированы против вируса. Очаги кори в таких регионах, как Новосибирская и Самарская области, и в Республике Дагестан локализованы.