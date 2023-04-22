Роспотребнадзор: охват вакцинации против кори в России превышает 95%

Высокий уровень иммунизации среди российского населения позволяет исключить риски возникновения эпидемии кори. Об этом пишет ТАСС.
По данным пресс-центра федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), более 95% людей в России вакцинированы против вируса. Очаги кори в таких регионах, как Новосибирская и Самарская области, и в Республике Дагестан локализованы.
Кроме того, на сегодняшний день специалисты ведомства для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения общаются по этому вопросу с зарубежными коллегами.
Также в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что мутации вируса кори несущественны, поэтому российская вакцина до сих пор является эффективной. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что ограничительные мероприятия в связи с корью вводить не требуются.
Ранее доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, каким образом вирус кори распространяется среди россиян и что нужно сделать, чтобы предотвратить вспышку заболевания.