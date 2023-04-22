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Системы ПВО отработали в небе над Крымским полуостровом

Происшествия
Системы ПВО отработали в небе над Крымским полуостровом

Система противовоздушной обороны сработала над Крымом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, жилые здания не повреждены, о пострадавших жителях не сообщается. Аксенов просит граждан соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Рыльскому району Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений после обстрела не обнаружено. Однако в результате прилета были повреждены линии электроснабжения, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов региона.
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