Системы ПВО отработали в небе над Крымским полуостровом

Система противовоздушной обороны сработала над Крымом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, жилые здания не повреждены, о пострадавших жителях не сообщается. Аксенов просит граждан соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Рыльскому району Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений после обстрела не обнаружено. Однако в результате прилета были повреждены линии электроснабжения, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов региона.