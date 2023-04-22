Системы ПВО отработали в небе над Крымским полуостровом

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Рыльскому району Курской области. Никто из жителей не пострадал, разрушений после обстрела не обнаружено. Однако в результате прилета были повреждены линии электроснабжения, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов региона.