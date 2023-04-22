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В Asia Times признали преимущество российской авиабомбы УПАБ-1500Б над украинскими боеприпасами

Армия
В Asia Times признали преимущество российской авиабомбы УПАБ-1500Б над украинскими боеприпасами

Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500Б признали более эффективной по сравнению с украинскими боеприпасами. Их сравнили в издании Asia Times.

Российские авиабомбы «Гром-2» и УПАБ-1500Б показали преимущество и над западными аналогами, так как они были нейтрализованы ВС РФ. По сравнению с российскими боеприпасами системы радиоэлектронной борьбы и зенитные комплексы ВСУ бессильны. Как подчеркнули в Asia Times, украинским боевикам пока не удалось сбить ни одну бомбу УПАБ.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию на территории Украины. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ.
УПАБ-1500Б россия Украина запад
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