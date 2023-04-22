Аналитик Эльдар Муртазин назвал графический пароль самой ненадежной защитой смартфона

Использование графического ключа является самым ненадежным способом защиты телефона от взлома злоумышленниками. Об этом заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Связано это с тем, что большинство пользователей используют однотипные комбинации. По словам Муртазина, чаще всего россияне выбирают в качестве пароля геометрические фигуры, а также буквы L или Z. Кроме того, если использовать графический пароль больше года, на экране остается легко читаемый след, особенно заметный на защитной пленке.
«Снятие блокировки ПИН-кодом, отпечатком пальца или распознаванием лица более надежно. Главное, на экране не останется от этого заметных следов», — приводит слова Муртазина радио Sputnik.
Также аналитик добавил, что даже самый надежный пароль необходимо время от времени менять. Оптимальная частота обновления кода составляет три-четыре месяца.
Ранее специалист по информационной безопасности Виктор Гулевич рассказал, что некоторые программы на смартфоне могут шпионить за данными пользователя. Выдать вредоносное ПО могут быстрая разрядка батареи и расход мобильного трафика.