Аналитик Эльдар Муртазин назвал графический пароль самой ненадежной защитой смартфона

Связано это с тем, что большинство пользователей используют однотипные комбинации. По словам Муртазина, чаще всего россияне выбирают в качестве пароля геометрические фигуры, а также буквы L или Z. Кроме того, если использовать графический пароль больше года, на экране остается легко читаемый след, особенно заметный на защитной пленке.