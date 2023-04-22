Убытки из-за пожара в Астраханском биосферном заповеднике составили 500 млн рублей

Возгорание в астраханском заповеднике ликвидировали в течение трех дней, оно стало самым разрушительным за последние несколько лет, сообщает ТАСС.
Замдиректора по охране территории заповедника Игорь Кудрявцев рассказал об убытках от пожара на Обжоровском участке. По его данным, точная площадь возгорания составила 17 тыс. га, а ущерб оценивается в 500 млн рублей. Отмечается, что огонь погубил тростник, однако некоторые важные участки леса удалось спасти.
Наиболее ценные места, где чаще всего гнездятся птицы, остались в сохранности. На этих территориях животные обитают круглый год — во время миграции более 300 видов пернатых отдыхают именно там. Кудрявцев уверен, что огонь, приходящий по вине человека, является злейшим врагом птичьего населения.
Ранее сообщалось, что мощный пожар на пилораме в Красноярском крае удалось локализовать спустя сутки. Его общая площадь составила 900 кв.м.