Убытки из-за пожара в Астраханском биосферном заповеднике составили 500 млн рублей

Наиболее ценные места, где чаще всего гнездятся птицы, остались в сохранности. На этих территориях животные обитают круглый год — во время миграции более 300 видов пернатых отдыхают именно там. Кудрявцев уверен, что огонь, приходящий по вине человека, является злейшим врагом птичьего населения.