Испания отправила шесть отремонтированных танков Leopard Украине

По данным СМИ, судно с немецкой боевой техникой на борту, предназначенной для вооруженных сил Украины, отправилось в Польшу, где затем танки передадут Киеву. Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что сейчас продолжается работа над оставшимися четырьмя танками Leopard 2A4. Кроме того, уже готовы 40 членов экипажа боевой техники и 15 механиков.