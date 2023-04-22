Испания отправила шесть отремонтированных танков Leopard Украине

Грузовой корабль с первой частью отремонтированных танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров отправился из порта Сантандера, расположенном в автономном сообществе Кантабрия. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным СМИ, судно с немецкой боевой техникой на борту, предназначенной для вооруженных сил Украины, отправилось в Польшу, где затем танки передадут Киеву. Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что сейчас продолжается работа над оставшимися четырьмя танками Leopard 2A4. Кроме того, уже готовы 40 членов экипажа боевой техники и 15 механиков.
Ранее стало известно, какие сложности испытывает украинская армия, используя танки Leopard 2A4. Американский журнал Foreign Policy сообщил, что техника, которая пребывает на Украину из восьми стран, стреляет разными снарядами.