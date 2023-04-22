Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Испания отправила шесть отремонтированных танков Leopard Украине

Политика
Испания отправила шесть отремонтированных танков Leopard Украине

Грузовой корабль с первой частью отремонтированных танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров отправился из порта Сантандера, расположенном в автономном сообществе Кантабрия. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, судно с немецкой боевой техникой на борту, предназначенной для вооруженных сил Украины, отправилось в Польшу, где затем танки передадут Киеву. Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что сейчас продолжается работа над оставшимися четырьмя танками Leopard 2A4. Кроме того, уже готовы 40 членов экипажа боевой техники и 15 механиков.

Ранее стало известно, какие сложности испытывает украинская армия, используя танки Leopard 2A4. Американский журнал Foreign Policy сообщил, что техника, которая пребывает на Украину из восьми стран, стреляет разными снарядами.
Украина Испания leopard 2a4 военная техника
Военкоры ФАН