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Фильм «Вызов» обогнал «Форсаж 9» и «Джона Уика 4» по продажам в дебютный уик-энд

Шоу-бизнес
Фильм «Вызов» обогнал «Форсаж 9» и «Джона Уика 4» по продажам в дебютный уик-энд

Новый фильм «Вызов» оказался лидером по продажам билетов на старте проката. Режиссером картины стал Клим Шипенко.

Сумма в 57,13 млн рублей почти в восемь раз превышает сборы «Экипажа» при первых продажах. «Форсаж 9» и «Джон Уик 4» тоже уступают на старте проката новой драме российского режиссера. Мощная рекламная кампания и отсутствие конкуренции на рынке премьер способствовали успеху фильма.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева похвалила актрису Юлию Пересильд за смелое исполнение роли в фильме «Вызов». Премьерный показ картины состоялся в День космонавтики.
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