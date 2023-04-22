Фильм «Вызов» обогнал «Форсаж 9» и «Джона Уика 4» по продажам в дебютный уик-энд

Сумма в 57,13 млн рублей почти в восемь раз превышает сборы «Экипажа» при первых продажах. «Форсаж 9» и «Джон Уик 4» тоже уступают на старте проката новой драме российского режиссера. Мощная рекламная кампания и отсутствие конкуренции на рынке премьер способствовали успеху фильма.