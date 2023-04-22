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Неизвестные пытаются захватить храм УПЦ в селе Требухов Киевской области

Общество
Неизвестные пытаются захватить храм УПЦ в селе Требухов Киевской области

Храм канонической Украинской православной церкви в Киевской области пытается захватить группа лиц в военной форме. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Как сообщает СПЖ в своем Telegram-канале, нападению подвергся храм, расположенный в селе Требухов. Журналисты также опубликовали видео, на кадрах которого люди пытаются прорваться в здание. Среди собравшихся у стен обители многие поют гимн Украины.

Гонения на УПЦ продолжаются. Ранее сообщалось, что троих задержанных прихожан Киево-Печерской лавры и правозащитницу Викторию Кохановскую отправили под домашний арест. По заявлению киевской полиции, правонарушители были задержаны после проникновения в опечатанный корпус храма.
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