Неизвестные пытаются захватить храм УПЦ в селе Требухов Киевской области

Как сообщает СПЖ в своем Telegram-канале, нападению подвергся храм, расположенный в селе Требухов. Журналисты также опубликовали видео, на кадрах которого люди пытаются прорваться в здание. Среди собравшихся у стен обители многие поют гимн Украины.