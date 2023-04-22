Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал упрощение процедуры банкротства для пенсионеров и семей с детьми

Уже в этом году в России упростят процедуру внесудебного банкротства для лиц пенсионного возраста и семей с детьми. Об этом на заседании правительства в пятницу сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «ВЗГЛЯД.РУ».
По словам премьер-министра, упростить процедуру банкротства, уделив особое внимание семьям с детьми и пенсионерам, поручил президент России Владимир Путин. Уже в 2023 году эти группы граждан смогут без обращения в суд избавиться от долгов, не превышающих миллион рублей.
«Теперь они смогут уже через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не превышает 1 млн рублей. Такой порядок начнет действовать в текущем году», — пояснил Мишустин.
Ранее появилась информация, что Свердловская область стала лидером по количеству внесудебных банкротств граждан и организаций. За первый квартал 2023 года их количество возросло на 135% относительного того же периода в прошлом году.