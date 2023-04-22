Сбитая поездом корова убила справлявшего нужду на рельсы мужчину в Индии

Корова пролетела 30 метров в сторону мужчины и сбила его насмерть, сообщает Daily Star.
Известно, что погибший был пенсионером и раньше работал на железной дороге электриком рядом с городом Алвар в индийском штате Раджастан. В день происшествия мужчина решил справить нужду прямо на рельсы. В этот момент его насмерть сбила корова.
Парнокопытное ушло с пастбища погулять по местности и совершенно случайно оказалось на железнодорожных путях. Поезд сбил корову с такой силой, что животное пролетело 30 метров в сторону мужчины. Местный житель скончался прямо на месте от полученных травм.
Ранее стало известно, что сбежавшая из стада корова 10 часов прогуливалась по теннисному корту в Англии. Тренер спортивного клуба отметил, что понятия не имеет, как животное оказалось на корте. На заборе не обнаружили повреждений.