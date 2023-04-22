Посол Китая во Франции не поддержал намерение Запада оказать давление на РФ

Пекин не станет оказывать давление ни на одно государство. Такую позицию страны выразил посол Китая во Франции Лю Шайе.
Дипломатический представитель противопоставил политику КНР призывам стран Запада повлиять на Россию. Заявление посла прозвучало в эфире телеканала LCI. Он подчеркнул, что такие методы в отношении какого-то государства не поддерживаются правительством.
Шайе также прокомментировал отношение США к ситуации на Украине. Посол отметил, что Вашингтон не заинтересован в завершении конфликта. При этом Москва и Киев, по его мнению, готовы обсудить положение.