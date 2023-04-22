Украинским спортсменам не разрешили выйти с флагом своей страны на Кубке мира по бальным танцам

Украинским танцорам запретили выходить на церемонию представления участников с флагом своей страны. Об этом сообщило независимое онлайн-издание Newsmaker.
Организаторы соревнований по латиноамериканским танцам в Кишиневе объяснили участникам, что по установленному регламенту все спортсмены выходят на представление стран без флага, так как национальные символы государств вывешены в зале. При этом на церемонию награждения не запрещалось выходить с атрибутикой стран.
После предупреждения главного судьи чемпионата Хайнца Спакера украинские спортсмены отказались посетить процедуру представления, тем самым нарушив регламент турнира.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены вышли под своим флагом на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки.