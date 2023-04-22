Украинским спортсменам не разрешили выйти с флагом своей страны на Кубке мира по бальным танцам

Организаторы соревнований по латиноамериканским танцам в Кишиневе объяснили участникам, что по установленному регламенту все спортсмены выходят на представление стран без флага, так как национальные символы государств вывешены в зале. При этом на церемонию награждения не запрещалось выходить с атрибутикой стран.