Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии

Легковой автомобиль Mazda CX-9 столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot Boxer в 10:00 по местному времени (8:00 по Москве) в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. В салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров.
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале сообщил, что от полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Причины происшествия устанавливаются, на данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.
Ранее в Пролетарском районе Саранска, на пересечении Лямбирского шоссе и улицы Победы, неподалеку от местного автовокзала произошло крупное ДТП с участием грузовика и трех легковушек. Сотрудники госавтоинспекции уже выявили виновного.