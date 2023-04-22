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Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии

Происшествия
Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии

Легковой автомобиль Mazda CX-9 столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot Boxer в 10:00 по местному времени (8:00 по Москве) в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. В салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале сообщил, что от полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Причины происшествия устанавливаются, на данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Ранее в Пролетарском районе Саранска, на пересечении Лямбирского шоссе и улицы Победы, неподалеку от местного автовокзала произошло крупное ДТП с участием грузовика и трех легковушек. Сотрудники госавтоинспекции уже выявили виновного.
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