Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии

Легковой автомобиль Mazda CX-9 столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot Boxer в 10:00 по местному времени (8:00 по Москве) в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. В салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров.