Экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае переизбрания

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что завершит украинский конфликт. Об этом политик сообщил в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.
Главным условием урегулирования конфликта Трамп назвал свою победу в выборах на пост президента США в 2024 году. В этом случае, как заявил политик, он сможет остановить «чудовищную войну» между Россией и Украиной до того, как въедет в Белый дом, передает издание «Аргументы.ру».
Ранее сообщалось, что некоторые представители Республиканской партии обеспокоены ростом популярности Дональда Трампа среди избирателей. Противники опасаются, что он затмит своего конкурента Рона Десантиса.