Экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае переизбрания

Главным условием урегулирования конфликта Трамп назвал свою победу в выборах на пост президента США в 2024 году. В этом случае, как заявил политик, он сможет остановить «чудовищную войну» между Россией и Украиной до того, как въедет в Белый дом, передает издание «Аргументы.ру».