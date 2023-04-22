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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае переизбрания

Политика
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае переизбрания

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что завершит украинский конфликт. Об этом политик сообщил в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Главным условием урегулирования конфликта Трамп назвал свою победу в выборах на пост президента США в 2024 году. В этом случае, как заявил политик, он сможет остановить «чудовищную войну» между Россией и Украиной до того, как въедет в Белый дом, передает издание «Аргументы.ру».

Ранее сообщалось, что некоторые представители Республиканской партии обеспокоены ростом популярности Дональда Трампа среди избирателей. Противники опасаются, что он затмит своего конкурента Рона Десантиса.
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