Солдаты Вооруженных сил Украины, оставляя свои позиции в Бахмуте (Артемовске), бросают оружие и боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер».
По его словам, «музыкантам» от украинских боевиков достается различное вооружение. Часто на оставленных позициях находятся американские пулеметы, которые бойцы ЧВК «Вагнер» используют, если они пригодны к работе.
«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», — сказал «вагнеровец».
Также собеседник агентства продемонстрировал трофейный украинский нож с нанесенным изображением свастики. По его мнению, используя нацистскую символику, солдаты ВСУ пытаются устрашить противника, демонстрируя силу.
Отметим, что наступление на Бахмутском направлении осуществляется только силами ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты» освободили около 90% территории и продолжают вытеснять украинские силы за черту города.