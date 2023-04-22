Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об опасении получить травму носа в бою с Ясуби Эномото

Российский боец ММА Александр Шлеменко сообщил, что перед битвой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» со своим противником из Швейцарии Ясуби Эномото его охватывали сомнения и страхи. Особенно он переживал, что может получить травму носа, об этом пишут «Известия».