Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об опасении получить травму носа в бою с Ясуби Эномото

Российский боец ММА Александр Шлеменко сообщил, что перед битвой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» со своим противником из Швейцарии Ясуби Эномото его охватывали сомнения и страхи. Особенно он переживал, что может получить травму носа, об этом пишут «Известия».
«У меня была травма носа, и Эномото как раз мне нос разбил. Но он целый, он не сломанный, что радует. Знаете, я боялся. В прошлый раз один удар — и все, носа нет, он рассыпался. А сейчас он на месте, целый, не сломался. Значит, можно рубиться дальше», — прокомментировал российский боец.
Однако Шлеменко не до конца доволен своей победой на ринге. Он считает, что «можно было бы и лучше».
Ранее сообщалось, что глава промоушена Pravda Хетаг Цопанов удивился победе российского бойца Александра Шлеменко над швейцарцем Ясуби Эномото.