В Бурятии были потушены три лесных пожара общей площадью 136 гектар

Работы по тушению трех лесных пожаров проводились в прошедшие сутки в Муйском и Баунтовском районах Бурятии. Об этом сообщило Республиканское агентство лесного хозяйства в своем Telegram-канале.
«За прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Баунтовском и Муйском районах <…> Общая площадь, пройденная огнем, составляет 136 гектаров», — сказано в сообщении.
В агентстве отметили, что два возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем, а третий — из-за линейных объектов. В ликвидации пожара участвовали 79 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, а также девять единиц лесопожарной техники.
Ранее МЧС России сообщило о пожаре площадью 750 квадратных метров в Курганской области.