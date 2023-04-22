В Бурятии были потушены три лесных пожара общей площадью 136 гектар

В агентстве отметили, что два возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем, а третий — из-за линейных объектов. В ликвидации пожара участвовали 79 сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников, а также девять единиц лесопожарной техники.