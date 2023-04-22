Эксперты рекомендуют данные на «Госуслугах» обезопасить отдельной почтой

Пользователям, зарегистрированным на «Госуслугах» и других сервисах, необходимо завести отдельную почту для безопасности своих данных, рекомендуют эксперты.
По заверениям специалистов, мошенники особое внимание уделяют электронной почте, так как к ней привязаны различные аккаунты и электронные кошельки.
Получив доступ к адресу, аферисты могут не только рассылать спам, но похищать личные данные. В связи с этим пользователь рискует как репутацией, так и финансовым положением.
Эксперты рекомендуют один почтовый ящик использовать для общения с друзьями и на форумах, а второй — только для регистрации на «Госуслугах» и других государственных сайтах. Также рекомендовано завести специальную почту для выполнения служебных обязанностей.
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