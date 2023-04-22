Актер Милош Бикович рассказал о том, как начинал свою карьеру в России

35-летний актер Милош Бикович рассказал в шоу «ОК на связи!» о том, как начинал свою актерскую карьеру. Почти десять лет назад он познакомился с Никитой Михалковым, который пригласил его в свой фильм «Солнечный удар» и с тех пор артист работает в России.
Милош Бикович стал яркой звездой российского кино. Однако, покорить российского зрителя оказалось непросто. В первую очередь, актер должен был преодолеть языковой барьер.
Милош уже хорошо говорит по-русски, но все же стоит учесть, что он его выучил в 26 лет. Иногда он может ошибаться при использовании слова или ударения. Перед «Солнечным ударом» он занимался с преподавателем, а затем учился сам. Пока одним из сложнейших слов для актера является «цирюльник».
Ранее сообщалось, что актер Милош Бикович появился на красной дорожке вместе с возлюбленной.