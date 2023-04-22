Актер Милош Бикович рассказал о том, как начинал свою карьеру в России

Милош уже хорошо говорит по-русски, но все же стоит учесть, что он его выучил в 26 лет. Иногда он может ошибаться при использовании слова или ударения. Перед «Солнечным ударом» он занимался с преподавателем, а затем учился сам. Пока одним из сложнейших слов для актера является «цирюльник».