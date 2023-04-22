Обстрел Курской области со стороны ВСУ привел к нарушению энергоснабжения в трех населенных пунктах региона

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли Рыльский район в субботу утром. Было зафиксировано более 20 прилетов со стороны Украины.
Никто из жителей района не пострадал. Разрушений после обстрела не обнаружено, но линии электроснабжения были повреждены.
«Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка», — отметил губернатор.
Старовойтов заявил, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это станет безопасно.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Выпущено десять «натовских» снарядов калибром 155 мм.