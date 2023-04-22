Пользователи Сети жестко высмеяли слова украинского президента Владимира Зеленского

Пользователи социальных сетей высмеяли слова Владимира Зеленского о защите свободного мира и единых ценностях Канады и Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Комментаторы пишут, что большее число граждан хотят вернуть свои деньги. Другие же заявляют, что они не разделяют коррупцию с Украиной.
Некоторые задаются вопросами: «Что это за ценности? Свободный мир? Ты это серьезно?».
Один из комментаторов обозвал Зеленского «голодранцем» и добавил, что благодарить нужно правительство страны, а канадский народ его ненавидит.
Ранее в США заявили о недопустимости выделения денежных средств Украине без должного контроля.