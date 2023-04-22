В ЗакСе поддержали предложение о внедрении курилок для вэйпов

В Законодательном собрании Петербурга поддержали инициативу по включению мест, где курят вейпы и кальяны, в список запрещенных для посещения детьми.
«Мы идем в канве своих решений, которые приняли в ограничении потребления никотиносодержащих смесей и кальянов», — отметил председатель Комитета по законодательству ЗакСа Всеволод Беликов
В соответствии с действующим законодательством, дети больше не могут находиться во взрослых магазинах, барах, рюмочных, где в меню представлены исключительно алкоголь или табак.
Ранее сообщалось, что рекламу интимных услуг на улицах городов России могут окончательно запретить.