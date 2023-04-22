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В Сковородинском округе Амурской области ввели особый противопожарный режим

Происшествия
В Сковородинском округе Амурской области ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в Сковородинском округе Приамурья. Об этом сообщила в субботу местная администрация в своем Telegram-канале.

Режим действует с 21 апреля. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

«За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наказание от 10 до 800 тысяч рублей», — сообщает администрация округа.

Ранее губернатор Ростовской области ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти районах региона.
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