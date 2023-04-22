В список лучших учебных заведений 2022–2023 годов попали 38 петербургских вуза

В список лучших университетов России вошли сразу 38 петербургских вуза. Наиболее высокую точку в рейтинге занял Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, свидетельствуют данные HeadHunter.
Среди «десятки» учебных заведений, выпускники которых наиболее востребованы у работодателей, оказался и Санкт-Петербургский государственный университет, занявший 8 место в рейтинге.
ИТМО оказался на 15 позиции, что является значительным прогрессом. В прошлом году вуз находился в списке на 43 пункта ниже. В «двадцатке» оказался и МБИ имени Анатолия Собчака.
Оказались в списке лучших учебных заведений страны и СПбГАСУ, СПбГТИ и РГПУ им. А.И. Герцена.
Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок зачисления в вузы абитуриентов из новых субъектов РФ.