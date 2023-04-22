Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В список лучших учебных заведений 2022–2023 годов попали 38 петербургских вуза

Общество
В список лучших учебных заведений 2022–2023 годов попали 38 петербургских вуза

В список лучших университетов России вошли сразу 38 петербургских вуза. Наиболее высокую точку в рейтинге занял Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, свидетельствуют данные HeadHunter.

Среди «десятки» учебных заведений, выпускники которых наиболее востребованы у работодателей, оказался и Санкт-Петербургский государственный университет, занявший 8 место в рейтинге.

ИТМО оказался на 15 позиции, что является значительным прогрессом. В прошлом году вуз находился в списке на 43 пункта ниже. В «двадцатке» оказался и МБИ имени Анатолия Собчака.

Оказались в списке лучших учебных заведений страны и СПбГАСУ, СПбГТИ и РГПУ им. А.И. Герцена.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок зачисления в вузы абитуриентов из новых субъектов РФ.
политехнический университет спбгу россия вузы рейтинг вузов
Военкоры ФАН