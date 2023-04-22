Директор Департамента организационного развития Евгений Ганькин раскрыл причины скрытия зарплаты в вакансиях

Евгений Ганькин, директор Департамента организационно-экономического развития «Роскачества», перечислил четыре причины того, почему работники не указывают в вакансиях зарплату.
Работодатель может беспокоиться за уровень кандидатуры: соискатель может не дотянуть до максимума установленных требований из-за отсутствия профессиональных навыков.
Также работодатели могут бояться оттолкнуть кандидата небольшой зарплатой. На встрече можно поговорить с соискателем, обсудить возможность удаленной работы, бесплатных обедов, «дружного коллектива и комфортного офиса». Так же работник ищет людей, которые работают «на результат».
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