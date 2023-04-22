Две передачи российского защитника Дмитрия Орлова помогли «Бостону Брюинз» победить «Флориду Пантерз» в третьем матче плей-офф НХЛ

Хоккейная игра «Бостона» и «Флориды» в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась со счетом 4:2. Об этом пишет RT.
Встреча двух команд прошла в Санрайзе в штате Флорида на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена».
Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными действиями, которые помогли команде одержать победу. Счет в серии стал 2:1 в пользу хоккейной команды «Бостона».
Ранее сообщалось, что российские спортсмены вышли под своим флагом на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки.