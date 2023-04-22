Иностранные компании из Китая, Ирана и Турции заинтересованы в приобретении российского бизнеса

Иностранные компании из Китая, Турции и Ирана заинтересованы в развитии бизнеса в России, рассказал глава консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко в интервью РИА Новости.
Предприниматель сообщил, что иностранные бренды рассматривают возможность покупки российского бизнеса. Предприятия планируют и развитие локального производства в стране.
«В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов», — отметил Сергиенко.
Особым потенциалом обладают такие отрасли, как авиастроение и автомобильная промышленность. Китайские партнеры уже сейчас развивают локальное производство в России в этих областях.
Ранее сообщалось о росте товарооборота между Россией и Китаем за первый квартал 2023 года на 38,7%.