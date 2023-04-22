В США заявили о недопустимости выделения денежных средств Украине без должного контроля

Член американской палаты представителей от Республиканской партии Энди Оглс заявил, что выделять финансовые средства Украине бесконтрольно нельзя, учитывая сложившиеся обстоятельства с урезанием бюджета США. Об этом пишет RT.
Энди Оглс добавил, что Демократическая партия и президент Соединенных Штатов Джо Байден, выделив Украине более 113 млрд. долларов, втянул государство в украинский конфликт.
«Послабления привели к безудержному расходованию средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности», — прокомментировал дипломат.
Политик считает, что американцы заслуживают знать, куда вкладывает страна «трудом заработанные» средства граждан. Поэтому он направил на рассмотрение законопроект «О соблюдении подотчетности в рамках реализации программы ленд-лиза для Украины».
«Недопустимо впустую тратить деньги на страну, не установив сроки возврата, особенно когда речь идет более чем о $100 млрд в ситуации, когда мы вынуждены урезать собственный бюджет», — выразился Оглс.
Ранее сообщалось, о том, что военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра начал выкладывать секретные документы Пентагона в феврале 2022 года.