Регулирование деятельности уличных аниматоров может начаться в Петербурге

Глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что Смольный может начать регулировать деятельность уличных аниматоров.
Прежде всего, если на улице аниматоры и проводят какую-либо деятельность, то встает вопрос о безопасности общественности. Здесь, конечно, не нужно никакого отдельного законного регулирования. В первую очередь это работа наших правоохранительных органов.
Во-вторых, встает вопрос о том, как организована работа аниматоров. Власти города не имеют полной информации о проценте работающих легально или нет.
Ранее сообщалось, что в Москве аниматора лишили краснокнижной совы из-за жестокого обращения с птицей.