Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Регулирование деятельности уличных аниматоров может начаться в Петербурге

Общество
Регулирование деятельности уличных аниматоров может начаться в Петербурге

Глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что Смольный может начать регулировать деятельность уличных аниматоров.

Прежде всего, если на улице аниматоры и проводят какую-либо деятельность, то встает вопрос о безопасности общественности. Здесь, конечно, не нужно никакого отдельного законного регулирования. В первую очередь это работа наших правоохранительных органов.

Во-вторых, встает вопрос о том, как организована работа аниматоров. Власти города не имеют полной информации о проценте работающих легально или нет.

Ранее сообщалось, что в Москве аниматора лишили краснокнижной совы из-за жестокого обращения с птицей.
санкт-петербург аниматоры общественность
Военкоры ФАН