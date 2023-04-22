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Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал добиться независимости от Китая после победы на выборах 2024

Политика
Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал добиться независимости от Китая после победы на выборах 2024

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется экономической независимости страны от Китая в случае своей победы на выборах 2024 года, сообщает РИА Новости.

«Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле», — пообещал экс-глава государства во время выступления во Флориде.

Он подчеркнул, что планирует добиться «тотальной независимости» Соединенных Штатов Америки от поднебесной. Сейчас руководство страны не стремится разделять китайскую экономику с американской, считая подобное размежевание крахом для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что рост поддержки американской аудиторией Трампа вызывает беспокойства у некоторых представителей Республиканской партии.
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