Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал добиться независимости от Китая после победы на выборах 2024

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется экономической независимости страны от Китая в случае своей победы на выборах 2024 года, сообщает РИА Новости.
«Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле», — пообещал экс-глава государства во время выступления во Флориде.
Он подчеркнул, что планирует добиться «тотальной независимости» Соединенных Штатов Америки от поднебесной. Сейчас руководство страны не стремится разделять китайскую экономику с американской, считая подобное размежевание крахом для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что рост поддержки американской аудиторией Трампа вызывает беспокойства у некоторых представителей Республиканской партии.