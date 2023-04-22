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Режим чрезвычайной ситуации после извержения вулкана ввели на Камчатке

Происшествия
Режим чрезвычайной ситуации после извержения вулкана ввели на Камчатке

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Усть-Камчатского района Камчатки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее, 11 апреля, несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч. Службы сообщали о выбросе пепла на 20 метров.

«Главный итог сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям — это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС (чрезвычайной ситуации). Комиссия единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское», — говорится в сообщении главы района.

Также Олег Бондаренко рассказал, что готовятся протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что камчатские власти не планируют массово эвакуировать население в связи с пеплопадом.
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