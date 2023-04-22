Пользователи Сети сравнили платье собственного бренда Виктории Бекхэм с туалетной бумагой

48-летняя британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм подверглась критике пользователей Сети после того, как снялась в платье собственного бренда. Она опубликовала фотографии на своей странице в соцсети. Об этом сообщает Lenta.ru.
Стоимость созданного наряда составляет 191 тыс. рублей (1 890 фунтов стерлингов). Знаменитость показала себя в платье длины макси цвета лаванды с рюшами, а в руках она держала клатч. Из аксессуаров Виктория надела браслеты и небольшие серьги.
Читатели издания Daily Mail не оценили дизайн платья и начали сравнивать образ с туалетной бумагой. Это подтверждают многочисленные комментарии пользователей.
«Одно платье хуже другого. Выглядит так, словно обернулась в туалетную бумагу. Ужасное платье», — высказываются комментаторы.
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