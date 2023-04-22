Подготовка 40 тысяч военнослужащих проходят подготовку на Украине для контрнаступления на Россию, сообщает агентство Reuters.
«Стальная граница» — одна из восьми новых штурмовых бригад общей численностью 40 000 солдат, которые Украина хочет использовать во время контрнаступления», — сообщает агентство.
Военнослужащие в новые подразделения набирались путем «агрессивной кампании» через социальные сети и распространение информации на рекламных щитах. Подобный метод «набора персонала» был использован из-за проблем Киева в поиске военнослужащих.
Набор добровольцев для штурмовой бригады начался еще в феврале. По оценке главы МВД Украины Игоря Клименко, на обучение новобранцев понадобится не менее четырех месяцев.
Неудача в готовящемся на Украине контрнаступлении может «ослабить оптимизм среди ключевых западных сторонников» и подтолкнуть их к тому, чтобы «побудить Киев к переговорам» с российской стороной.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Россия готова к любому развитию событий и сможет дать достойный ответ на все действия Украины во время ее контрнаступления.