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Киев готовит 40 000 новобранцев для контрнаступления на Россию

Политика
Киев готовит 40 000 новобранцев для контрнаступления на Россию

Подготовка 40 тысяч военнослужащих проходят подготовку на Украине для контрнаступления на Россию, сообщает агентство Reuters.

«Стальная граница» — одна из восьми новых штурмовых бригад общей численностью 40 000 солдат, которые Украина хочет использовать во время контрнаступления», — сообщает агентство.

Военнослужащие в новые подразделения набирались путем «агрессивной кампании» через социальные сети и распространение информации на рекламных щитах. Подобный метод «набора персонала» был использован из-за проблем Киева в поиске военнослужащих.

Набор добровольцев для штурмовой бригады начался еще в феврале. По оценке главы МВД Украины Игоря Клименко, на обучение новобранцев понадобится не менее четырех месяцев.

Неудача в готовящемся на Украине контрнаступлении может «ослабить оптимизм среди ключевых западных сторонников» и подтолкнуть их к тому, чтобы «побудить Киев к переговорам» с российской стороной.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Россия готова к любому развитию событий и сможет дать достойный ответ на все действия Украины во время ее контрнаступления.
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