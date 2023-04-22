Фестиваль «КомМиссия» стартует в медиацентре Зарядья

Фестиваль «КомМиссия» пройдет с 22 по 23 апреля в Зарадье. Первое утро будет называться «Понедельник начался в субботу». В программе представления, тренинги и итоги конкурса «Я кто?» Кульминацией будет церемония вручения наград победителям фестиваля по девяти номинациям.