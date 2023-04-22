Фестиваль «КомМиссия» стартует в медиацентре Зарядья

В Медиацентре Зарядья стартует масштабный проект об отечественных комиксах. Он включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию.
Фестиваль «КомМиссия» пройдет с 22 по 23 апреля в Зарадье. Первое утро будет называться «Понедельник начался в субботу». В программе представления, тренинги и итоги конкурса «Я кто?» Кульминацией будет церемония вручения наград победителям фестиваля по девяти номинациям.
В рамках специального проекта «Фанерон» гости будут обучаться созданию комиксов. Еще посетителям будет предложено поговорить с экспертами — обсудить интеллект, контентный кризис, сценарий развития поп музыки и призы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась новая экспозиция. Сотрудники Музейно-выставочного центра «РОСФОТО» ждут посетителей на новую выставку «Три века театральной фотографии».