К севшему на мель у берегов Сахалина балкеру из Либерии отправили буксир

В помощь севшему на мель судну в районе порта Шахтерск на Сахалине отправили спасательный буксир. Об этом сообщил начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко.
Балкер КС Наdong с либерийским флагом сел на мель утром 22 апреля в районе порта Шахтерск. На борту судна находится экипаж из 20 человек — представители Южной Кореи и Филиппин. Отмечается, что угрозы для жизни членов команды нет.
В настоящий момент из порта Корсаков готовится к выходу буксир для снятия с мели аварийного судна. Спасательное ведомство сообщает, что в районе происшествия высота волн достигает двух метров.
Ранее сообщалось, что судно из Либерии село на мель у берегов острова Сахалин.