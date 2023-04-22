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К севшему на мель у берегов Сахалина балкеру из Либерии отправили буксир

Происшествия
К севшему на мель у берегов Сахалина балкеру из Либерии отправили буксир

В помощь севшему на мель судну в районе порта Шахтерск на Сахалине отправили спасательный буксир. Об этом сообщил начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко.

Балкер КС Наdong с либерийским флагом сел на мель утром 22 апреля в районе порта Шахтерск. На борту судна находится экипаж из 20 человек — представители Южной Кореи и Филиппин. Отмечается, что угрозы для жизни членов команды нет.

В настоящий момент из порта Корсаков готовится к выходу буксир для снятия с мели аварийного судна. Спасательное ведомство сообщает, что в районе происшествия высота волн достигает двух метров.

Ранее сообщалось, что судно из Либерии село на мель у берегов острова Сахалин.
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