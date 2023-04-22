Глава промоушена Pravda Хетаг Цопанов удивился победе российского бойца Александра Шлеменко над швейцарцем Ясубеем Эномото

Хетаг Цопанов сообщил, что сильно удивился, когда российский боец Александр Шлеменко разгромил швейцарца Ясубея Эномото. Об этом пишут «Известия».
Цопанов добавил, что во время их поединка мнения зрителей разделились. Сам он был уверен в победе швейцарца Эномото.
«Я не поверил своим глазам: Шлеменко выиграл. Очень интересно. В этом и заключается мастерство промоутера. Мне понравилось, очень понравилось. Возможно, не единогласно, но Шлеменко выиграл. В любом случае», — прокомментировал глава промоушена.
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