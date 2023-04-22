Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава промоушена Pravda Хетаг Цопанов удивился победе российского бойца Александра Шлеменко над швейцарцем Ясубеем Эномото

Спорт
Глава промоушена Pravda Хетаг Цопанов удивился победе российского бойца Александра Шлеменко над швейцарцем Ясубеем Эномото

Хетаг Цопанов сообщил, что сильно удивился, когда российский боец Александр Шлеменко разгромил швейцарца Ясубея Эномото. Об этом пишут «Известия».

Цопанов добавил, что во время их поединка мнения зрителей разделились. Сам он был уверен в победе швейцарца Эномото.

«Я не поверил своим глазам: Шлеменко выиграл. Очень интересно. В этом и заключается мастерство промоутера. Мне понравилось, очень понравилось. Возможно, не единогласно, но Шлеменко выиграл. В любом случае», — прокомментировал глава промоушена.

Ранее Лайма Вайкуле заявила об отсутствии художественной ценности у памятников освободителям от фашизма.
александр шлеменко Pravda FC Хетаг Цопанов бой
Военкоры ФАН