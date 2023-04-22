В Краснодаре загорелся склад площадью 450 квадратных метров

Возгорание произошло на складе в Краснодаре, где огонь охватил площадь в 450 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел на улице Путевой. Первые пожарные расчеты были отправлены к месту происшествия в 3:31 (по мск).
«В 03.39 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 450 квадратных метров. На пожар подано пять стволов Delta, проводится разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы», — сообщили в ведомстве.
В краевом МЧС рассказали, что о погибших и пострадавших данные не поступали.
Ранее сообщалось, что мощный пожар на пилораме в Красноярском крае удалось локализовать спустя сутки.