Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Санкт-Петербурге последняя неделя весны будет теплой

Общество
В Санкт-Петербурге последняя неделя весны будет теплой

Долгожданное тепло пришло в город на Неве и в ближайшие дни оно укрепит свои позиции. Об этом сообщили в научно-познавательном сообществе «Погода в Петербурге».

В субботу, 22 апреля, вдали от воды ожидается до +15 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +16 градусов.

Как говорится в сообщении, в понедельник на юго-западе города будет уже 20 градусов тепла, а во вторник — 21 градус выше нуля. Существенных осадков не ожидается. Единственное, что может чуть омрачить погоду в этих дни — довольно большая облачность в понедельник и вторник.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в субботу
санкт-петербург весна Погода
Военкоры ФАН