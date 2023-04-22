В Санкт-Петербурге последняя неделя весны будет теплой

Как говорится в сообщении, в понедельник на юго-западе города будет уже 20 градусов тепла, а во вторник — 21 градус выше нуля. Существенных осадков не ожидается. Единственное, что может чуть омрачить погоду в этих дни — довольно большая облачность в понедельник и вторник.