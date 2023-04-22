В Санкт-Петербурге последняя неделя весны будет теплой

Долгожданное тепло пришло в город на Неве и в ближайшие дни оно укрепит свои позиции. Об этом сообщили в научно-познавательном сообществе «Погода в Петербурге».
В субботу, 22 апреля, вдали от воды ожидается до +15 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +16 градусов.
Как говорится в сообщении, в понедельник на юго-западе города будет уже 20 градусов тепла, а во вторник — 21 градус выше нуля. Существенных осадков не ожидается. Единственное, что может чуть омрачить погоду в этих дни — довольно большая облачность в понедельник и вторник.
Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в субботу