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В посольстве РФ в Уругвае почтили память солдат ВОВ

Общество
В посольстве РФ в Уругвае почтили память солдат ВОВ

Яблоневый сад разбили на территории российского посольства в Уругвае в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция «Сад памяти» приурочена к предстоящему Дню Победы. Организаторы собираются высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Акция стартовала в 2020 году. Тогда в масштабном мероприятии приняли участие более 50 стран и свыше 300 тысяч человек из 85 регионов России.

В акции «Сад памяти» принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства посадил дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату.

Ранее сообщалось, что аллея в память об учителях-участниках ВОВ появилась в Буденновске в рамках акции «Сад Памяти».
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