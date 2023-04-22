В посольстве РФ в Уругвае почтили память солдат ВОВ

Яблоневый сад разбили на территории российского посольства в Уругвае в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция «Сад памяти» приурочена к предстоящему Дню Победы. Организаторы собираются высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Акция стартовала в 2020 году. Тогда в масштабном мероприятии приняли участие более 50 стран и свыше 300 тысяч человек из 85 регионов России.
В акции «Сад памяти» принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства посадил дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату.
Ранее сообщалось, что аллея в память об учителях-участниках ВОВ появилась в Буденновске в рамках акции «Сад Памяти».